經典賽》王柏融打WBC 日媒：懸崖邊的四割男拚逆轉職涯全壘打

王柏融。（資料照，記者廖耀東攝）



〔體育中心／綜合報導〕第5屆世界棒球經典賽時隔6年舉辦，各國陸續公布參賽名單，日媒《full-count》今撰文介紹有打經典賽的洋聯洋將，並期待在火腿奮鬥的旅日好手王柏融能在經典賽發光發熱，證明自己的「大王」身手。

王柏融在台灣締造不少打擊紀錄，包括連2年4成打擊率、三冠王，2018年季後風光加盟日本火腿，2021年打出生涯代表作，繳出9轟和48打點，但上季僅出賽15場、打擊率更只有0.063，各項打擊數據都創生涯新低，旅日4年大多時間都待在二軍。

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王柏融今年以育成球員身分續留火腿，力拚成為支配下球員，日媒《full-count》形容他是懸崖邊的四割男，今年代表台灣出征經典賽，希望能在國際賽留下出色表現，替自己在今年球季爭取更多機會，為自己的棒球人生打出一發逆轉全壘打。

日媒《full-count》也介紹了效力西武的內野手吳念庭和樂天牛棚要角宋家豪，內文指出，吳念庭是內野工具人，守備的多樣性和得點圈的打擊能力是台灣隊不可或缺的能力。吳念庭在日職擁有「得點圈之鬼」的美名。；宋家豪是樂天牛棚勝利組的一員，曾經參加過2017年經典賽，當時在預賽首輪於荷蘭一役中登板，先發3.1局失4分，台灣最後以5：6惜敗，本屆首輪再度碰頭，宋家豪能否一雪前恥備受期待。

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