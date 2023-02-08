NBA》厄文遠走達拉斯 籃網主帥給祝福

沃恩（右）大方給厄文（左）獻上祝福。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）交易案落幕，在喊出「賣我」後，籃網火速定案將他送往達拉斯獨行俠，換回芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、汀維迪（Spencer Dinwiddie），以及2029年未保護首輪籤、2027、2029年的次輪籤。而在交易確定後，籃網總教練沃恩（Jacque Vaughn）也給厄文獻上祝福。

沃恩在輸給快艇的賽後出席記者會，表示執教期間與厄文的互動是良好的，「我很享受教他，我希望他能成功。」沃恩說道，儘管過去有許多起伏，但他總是會看人的優點。

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「他不再和我們一起了，但我還是很感激有他在的時間，當然我也期待可以執教汀維迪、芬尼史密斯。」沃恩這樣說道，並且再次祝福厄文可以成功。

籃網在交易走厄文後，原先由杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文組成的三巨頭正式解體，儘管在送走厄文後，一直傳出杜蘭特也會離開籃網，不過稍早「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，籃網老闆蔡崇信和總管馬克斯（Sean Marks）已經和杜蘭特談過，表態不會交易他。

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