NBA》刪除反猶太道歉貼文被抓包 厄文親自解釋原因

厄文解釋本來就有刪文的習慣，並沒有對人不敬的意思。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）去年底捲入反猶太爭議，最後在個人IG上貼文道歉平息風波，不過在被交易到獨行俠後，被媒體發現已經刪除了該則道歉貼文，而他本人也在記者會上解釋了為何要刪掉貼文。

厄文在記者會上解釋，他本來就有刪掉舊貼文的習慣，他並沒有對任何人不敬的意思，「我一直都在刪除東西，這不是對任何社區的人不尊敬，我就是在過我的生活。」儘管刪除了貼文，厄文表態他還是堅定自己道歉的立場。

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Kyrie on whether he deleted his apology on his IG for originally posting a link to a documentary with anti-Semitic tropes on his Twitter account and saying he does still stand by his apology. pic.twitter.com/SnAm3NpC7o — Ohm Youngmisuk （@NotoriousOHM） February 7, 2023

不過並不是所有人對於厄文刪除道歉貼文的行為都買單，《多倫多星報》的專欄作家阿瑟（Bruce Arthur）就在推特上發文，諷刺厄文在的世界「地球是平的」、「疫苗比病毒可怕」、「刪除貼文代表他堅定的道歉立場」，阿瑟寫還說：「有人告訴他庫班（Mark Cuban，獨行俠老闆）也是猶太裔嗎？」

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