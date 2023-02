NBA》刪除反猶太道歉貼文被抓包 厄文親自解釋原因

厄文解釋本來就有刪文的習慣,並沒有對人不敬的意思。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕厄文(Kyrie Irving)去年底捲入反猶太爭議,最後在個人IG上貼文道歉平息風波,不過在被交易到獨行俠後,被媒體發現已經刪除了該則道歉貼文,而他本人也在記者會上解釋了為何要刪掉貼文。

厄文在記者會上解釋,他本來就有刪掉舊貼文的習慣,他並沒有對任何人不敬的意思,「我一直都在刪除東西,這不是對任何社區的人不尊敬,我就是在過我的生活。」儘管刪除了貼文,厄文表態他還是堅定自己道歉的立場。

請繼續往下閱讀...

Kyrie on whether he deleted his apology on his IG for originally posting a link to a documentary with anti-Semitic tropes on his Twitter account and saying he does still stand by his apology. pic.twitter.com/SnAm3NpC7o