MLB》洋基春訓亮點！ 農場前2號大物皆獲邀請

洋基沃爾普與多明格茲皆獲得大聯盟春訓邀請。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在今天宣布，他們已經邀請29位球員參加大聯盟春訓，其中最受矚目的就是球團農場的2位大物選手，沃爾普（Anthony Volpe）與多明格茲（Jasson Domínguez），目前預計會參加洋基春訓的球員已經來到69人。

剛滿20歲的多明格茲，在過去兩個球季共176場出賽打擊率2成66，敲出175支安打，跑回123分，有32支二壘安打、8支三壘安打與21發全壘打，78分打點，選到99次保送，跑出46次盜壘成功。在去年球季迎來第一個完整賽季，在1A與高階1A和2A合計120場出賽，打擊率2成73，敲出16轟、37盜。多明格茲在季前被《MLB Pipeline》評為百大新秀第47名，在洋基排名第二，《棒球美國》將他排在百大新秀第67名，在洋基排名第三。

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21歲的沃爾普在洋基小聯盟來到第三個球季，上季他在2A與3A繳出21轟、50盜的成績，是自1995年的瓊斯（Andruw Jones）以來，第一位在小聯盟完成20轟50盜的球員。《MLB Pipeline》將沃爾普列為百大新秀第5名，《棒球美國》把他排在百大新秀第14名，兩個榜單都認為他是洋基頭號新秀。

洋基還與前紅人投手沃倫（Art Warren）簽下2年小聯盟合約，當中有2024年的春訓邀請，因為他在去年9月21日動了TJ手術，預計今年球季將會整季報銷。

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