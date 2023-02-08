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NBA》籃網小將轟43分寫史上第一紀錄！ 太陽迎回布克首戰收勝

2023/02/08 11:17

C.湯瑪斯連3場得分達40分以上，寫下史上最年輕紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天作客籃網，明星布克（Devin Booker）自耶誕大戰後首度回歸拿下19分，而籃網在缺少杜蘭特（Kevin Durant）的情況下，依舊靠著C.湯瑪斯（Cam Thomas）狂轟43分緊咬戰局，但終場籃網依舊以112：116不敵太陽吞下2連敗。

太陽布克在耶誕大戰前因腹股溝傷勢導致9場比賽只打3場，但耶誕大戰依舊披掛上陣，結果就是僅上場4分鐘就因為腹股溝傷勢退場，缺席到今天才正式回歸。首節布克就以4投3中的好表現砍下全隊最高8分，不過籃網C.湯瑪斯同樣砍下8分率領球隊取得1分領先。次節艾頓（Deandre Ayton）宰制禁區拿下11分，太陽整隊在此節有高達6成命中率，讓C.湯瑪斯雖然砍下16分仍無法匹敵，半場太陽以57：51反超6分。

B.西蒙斯與布克。（美聯社）

第三節籃網持續緊咬戰局，在節中一度將比數追平，不過太陽在布里吉斯（Mikal Bridges）的三分打下，讓球隊保有6分領先進入決勝節。決勝節太陽一度將比數拉開到10分差，但籃網在華倫（T.J. Warren）與C.湯瑪斯兩人飆分下繼續拉近差距，最後11.1秒C.湯瑪斯2分將比數追到3分差，也讓自己連續3場比賽得分來到40分，隨後布克竟2罰不進給籃網追平機會，後續兩隊採取犯規戰術，C.湯瑪斯在最後4秒第二罰沒罰進，但被艾頓搶下籃板失去進攻機會，最終太陽也在艾頓2罰俱中下鎖定勝局。

C.湯瑪斯半場13投8中砍下24分的表現，使自己連續4場比賽都能在半場拿下20分以上，成為自2005年的詹姆斯（LeBron Jams）後首位寫下該項紀錄的球員。不僅如此，C.湯瑪斯連續3場比賽得分來到40分，讓他成為史上最年輕締造如此紀錄的球員，先前最年輕的紀錄保持者為艾佛森（Allen Iverson），當時他連續5場比賽砍下40分以上。

艾頓是此役太陽表現最出色的球員，他以18投14中的高命中率砍下全隊最高的35分外帶15籃板，布里吉斯拿下次高的21分8籃板，布克回歸拿下19分4籃板6助攻，保羅（Chris Paul）僅拿9分但送出12助攻與5次抄截。

艾頓（左）防守C.湯瑪斯。（今日美國）

C.湯瑪斯今天砍下43分5籃板3助攻，克拉克頓（Nicolas Claxton）17分13籃板，板凳出發的華倫對老東家砍下17分，籃網除了這三人外便無人得分上雙。

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