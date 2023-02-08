NBA》膝傷未癒持續休兵 杜蘭特可能缺席明星賽

杜蘭特可能缺席今年明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）因右膝內側韌帶傷勢，從1月8日起便未有出賽紀錄，至今歸期未定，並且有可能缺席今年的NBA明星賽。

知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，杜蘭特預計會在明星賽後才復出，而《Bleacher Report》的海恩斯（Chris Haynes）更是直接點名，杜蘭特不會打今年的明星賽。

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而根據籃網總教練沃恩（Jacque Vaughn）說法，杜蘭特的右膝傷勢恢復狀況良好，不過至今仍沒有復出的時間表。

一旦杜蘭特確認缺席，明星賽先發的位置將要有人補上，《運動畫刊》預期，屆時七六人的恩比德（Joel Embiid）將會是遞補人選。

杜蘭特本季平均有29.7分6.7籃板5.3助攻，命中率高達55.9%，1月8號至今缺賽14場，期間球隊輸了9場，如果真的是在明星賽後復出，至少還會缺席5場例行賽，而籃網明星賽後首場比賽是2月24日對公牛。

儘管厄文離隊、杜蘭特因傷缺席，籃網近期還是有好消息，湯瑪斯（Cam Thomas）在隊上缺少得分點大爆發，目前已經連續3場比賽得分破40分。

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