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經典賽》「6球團空前團結」 蔡其昌許願台灣隊打到邁阿密

2023/02/08 11:56

中職今天舉行新春團拜。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職聯盟今天舉行新春團拜，會長蔡其昌表示，今年是棒球年，3月8日經典賽開打，國人非常關注，媒體投入大量心力，斗六球場重要媒體進駐報導球員動態，「我在台中、台北遇到很多企業界老闆，主動詢問選手狀況，全國焦點再度回到國球棒球，這是好現象。」

蔡其昌強調，棒球團結這國家，找到與世界對話的重要窗口，運動沒有隔閡、顏色與疆域，代表奮戰精神，是全球所能共同接受的價值，經典賽帶給台灣很大的能見度。

日前台灣隊公布30人正選名單，蔡其昌說，旅外扣除受傷的球員，我們可用之兵幾乎都回來打，6支球團空前團結、空前支持，幾乎沒有其他外在因素干擾和影響，挑選的球員都是一時之選，自己當然覺得30人名單很好，「我們國家所擁有的12萬分力量都衝出來了，勝負未定，盡全力，組隊過程挑出最好的選手，認真訓練、拚搏，能夠支援的後勤力量都用上了，勝負就交給上帝。」

中職會長蔡其昌。（記者羅志朋攝）

蔡其昌說，這次經典賽國家隊由中職負責組、訓，他擔任領隊，理解領隊壓力有多大，也清楚工作是組織後勤團隊，他擔任領隊沒有意見，完全授權總教練林岳平和所屬教練團，聯盟同仁在後勤給予國家隊各式資源，服務這些選手。

蔡其昌也說，他向教練團和選手表達，有任何需要不要客氣，盡管提出來，讓他們沒有後顧之憂，這是奪勝重要力量，比賽希望有好成績，竭盡所能展現拚勁，「對手都很強，沒有一隊是弱隊，我們也很強，就在現場臨場表現，展現求勝意志力和決心，這次經典賽希望有好成績，打到東京、邁阿密。」

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