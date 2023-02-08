NBA》約基奇半場締大三元寫超狂紀錄 金塊大勝灰狼延續必勝定律

約基奇半場就完成大三元，金塊大勝灰狼延續約基奇大三元必勝定律。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近兩年蟬聯年度MVP的約基奇（Nikola Jokic），今天再度化身大三元製造機，半場得分、籃板和助攻就達到雙位數，史上前4快大三元紀錄就包辦兩個，金塊終場以146：112大勝灰狼，近5戰豪取4勝。

約基奇上半場出賽18分鐘就繳出17分、10籃板和10助攻的大三元成績，寫下史上第四快的紀錄，他曾在2018年締造14分鐘33秒的最速大三元成績。約基奇只打三節就打卡下班，全場10投8中，拿下20分、16助攻和12籃板。約基奇拿下大三元的連勝場次推進至18場，這也是他生涯第95場大三元的比賽。

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約基奇也是史上第3位在出賽28分鐘以內繳出至少20分、15助攻和10籃板的球員，前三位分別是魏斯布魯克（Russell Westbrook）和魔術強森（Magic Johnson）。

金塊首節轟下49分奠定勝基，波特（Michael Porter Jr.）攻下全隊最高的30分，另有5籃板，A.戈登（Aaron Gordon）有24分、8助攻和4抄截；灰狼以愛德華茲（Anthony Edwards）和賈薩（Luka Garza）的19分最佳。

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