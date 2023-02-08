中職》談薪牛步化已成常態 會長蔡其昌有話要說

中職今天舉行新春團拜。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職5隊談薪龜步，近年都在跟開幕戰時程賽跑，已成世界職棒獨有現象，即使昨天薪資仲裁受理期限截止日，陳禹勳等5名球員壓線提出，然而他們依舊隨隊春訓，形成詭異現象。

蔡其昌表示，談薪牛步有結構性因素，談判過程本來就一定會花時間，必須要整合溝通不同立場和意見，對他來講，薪資談判必然要花一點時間，除非不需要談判，直接指定，這本來就是兩造雙方權利義務的溝通協調過程。

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蔡其昌強調，談判一定要有結果，也要有解決機制，不可能無窮盡地拖下去，一定要有期限，作為中職會長，他在乎的是有沒有解決方案，聯盟角度是提出一個合理的談判空間，同時要有解決機制，不要說僵住不動，影響整個職業運動的推展，「我很難去介入個案兩造雙方條件應該到哪裡，個案如果沒辦法解決，就走入薪資仲裁程序，這就是解決方案。」

以日本職棒為例，在2月1日春訓起跑前，選手談薪必然會有結果，中職是否也要設期限?蔡其昌說，「時間訂太早或太晚，涉及談判的公平性，如果訂得很早，有人一定要使出殺手鐧，談薪速度才會快，這對球員一定好嗎?」

蔡其昌指出，談薪是否訂出時間表，時間訂長或短，對談判雙方必須清楚衡量，聯盟角色像裁判，必須思考很多面向，讓兩造雙方平衡，絕對平衡很難，只能動態檢討，要給雙方攻防武器去談判。

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