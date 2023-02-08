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NBA》沒有德羅森公牛進攻大當機 莫蘭特34分率灰熊止敗

2023/02/08 13:24

莫蘭特（右）34分帶領球隊止敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日主場迎戰公牛，公牛在少了明星德羅森（DeMar DeRozan）的情況下進攻大當機，全場僅拿到89分寫下賽季新低，而灰熊則是在少主莫蘭特（Ja Morant）34分的帶領下，最終以104：89擊退公牛，中止了近期一波3連敗。

公牛今日打出糟糕的開局，第一節只拿到14分，灰熊方面則是拿到26分取得雙位數領先優勢，不過二、三節公牛回神，進入第四節反以75：72三分領先，不料第四節進攻再次當機同樣只拿14分，而灰熊也在該節打出一波10：0的攻勢奠定勝基，最終收下比賽。

公牛本場比賽命中率僅36.8%寫下賽季新低，一、四節的14分同樣也是賽季新低，全隊僅3人得分上雙位數，伍切維奇（Nikola Vucevic）拿下28分17籃板，拉文（Zach LaVine）24分5籃板，另一位則是多桑姆（Ayo Dosunmu）的14分。

灰熊方面莫蘭特（Ja Morant）繳出34分6籃板7助攻全方位成績，初次入選明星賽的J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）則有24分5阻攻。中止3連敗後灰熊戰績來到33勝21負，暫時穩坐西部第2的位置。

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