NBA》詹姆斯「後仰跳投」破賈霸紀錄 正式登基史上得分王

詹姆斯成為史上得分王。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯（LeBron James）今日對雷霆之戰的上半場攻下20分，終於在第三節剩下10.9秒以漂亮後仰跳投，以3萬8388分，成為史上得分王。

38歲的詹姆斯生涯在NBA出賽1409場例行賽，平均每場貢獻27.2分，經過長時間累積，共斬獲3萬8352分，被看好在此仗就打破NBA傳奇巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。賈霸在1984年就成為聯盟史上得分王，今天也有到場觀賞並等待詹姆斯打破紀錄。

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詹姆斯上半場出手10次命中6球，包括2顆三分球及罰球8罰6中，攻下全隊最高的20分，而他在第三節繼續開火，先是投進2顆三分球，整節就進帳16分，且比賽也暫時停止，慶祝這難得的一刻。





The basket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer



@NBA pic.twitter.com/ilD6oAyF8d — The Athletic （@TheAthletic） February 8, 2023

詹姆斯成為史上得分王。（美聯社）

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