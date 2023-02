NBA》詹姆斯「後仰跳投」破賈霸紀錄 正式登基史上得分王

詹姆斯成為史上得分王。(美聯社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕「大帝」詹姆斯(LeBron James)今日對雷霆之戰的上半場攻下20分,終於在第三節剩下10.9秒以漂亮後仰跳投,以3萬8388分,成為史上得分王。

38歲的詹姆斯生涯在NBA出賽1409場例行賽,平均每場貢獻27.2分,經過長時間累積,共斬獲3萬8352分,被看好在此仗就打破NBA傳奇巨星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的3萬8387分。賈霸在1984年就成為聯盟史上得分王,今天也有到場觀賞並等待詹姆斯打破紀錄。

詹姆斯上半場出手10次命中6球,包括2顆三分球及罰球8罰6中,攻下全隊最高的20分,而他在第三節繼續開火,先是投進2顆三分球,整節就進帳16分,且比賽也暫時停止,慶祝這難得的一刻。





The basket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer



@NBA pic.twitter.com/ilD6oAyF8d