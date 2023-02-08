NBA》不完美紀錄夜！詹姆斯轟38分 湖人輸雷霆吞2連敗

詹姆斯轟38分無用，湖人輸雷霆吞2連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在登基成為史上得分王的夜晚，「大帝」詹姆斯（LeBron James）今天共斬獲38分，但團隊失誤偏多，又被對手投進不少三分球，最終湖人以130：133不敵雷霆，吞下2連敗。

38歲詹姆斯在此仗之前，共出賽1409場例行賽，平均每場貢獻27.2分，經過長時間累積，斬獲3萬8352分，被看好打破NBA傳奇巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。

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詹姆斯從上半場就火力全開斬獲20分，第三節又進帳16分，尤其最後10.9秒以漂亮後仰跳投，以3萬8388分超越傳奇巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分，達成目標後他也高舉雙手，享受眾人道賀，而這場比賽也暫停許久，讓全場球迷都能回顧詹姆斯的豐功偉業。

詹姆斯超越賈霸成為史上得分王。（美聯社）

詹姆斯刷新紀錄後，湖人將差距縮小至5分差距，並在第四節靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）、八村壘一度追成平手，只是後來失誤激增，甚至被雷霆打出12：0攻勢，無緣在詹姆斯的紀錄夜並把勝利收下，反而吞下2連敗。

詹姆斯破紀錄後，第四節只有2分進帳，全場繳出38分、7籃板及3助攻，魏斯布魯克27分、8助攻及4籃板，A.戴維斯13分、8籃板，八村壘斬獲14分，施洛德（Dennis Schroder）拿到10分。

即使被詹姆斯締造紀錄，作客的雷霆展現贏球企圖心，團隊送出32次助攻，並狂砍17顆三分球，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）30分、7助攻，吉迪（Josh Giddey）20分、6助攻，J.威廉斯（Jalen Williams）25分、7籃板及6抄截，板凳出發的喬伊（Isaiah Joe）投進5顆三分球、進帳15分。

詹姆斯超越賈霸成為史上得分王。（美聯社）

詹姆斯轟38分無用，湖人輸雷霆吞2連敗。（法新社）

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