PLG》終於盼到林書豪加盟 陳建州最期待看他對決林志傑

林書豪本季重磅加盟高雄17直播鋼鐵人。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕前NBA台裔球星林書豪本季重磅加盟高雄17直播鋼鐵人，今天球團在高雄萬豪酒店為他舉行加盟記者會，P. LEAGUE+執行長陳建州今出席記者會時表示，期待林書豪對於台灣籃球帶來的影響力，也迫不及待想看到他與黃金世代球員和年輕選手們的對決。

林書豪在去年底提前結束和CBA球隊的合約，當時傳出他將加盟國內職籃球隊，並於今年農曆年間宣布正式加盟鋼鐵人，今天球隊在高雄為他舉辦加盟記者會，吸引大批媒體共襄盛舉。

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執行長陳建州在受訪時表示，相信台灣球迷等待這天很久了，大家這11年來應該也曾幻想過林書豪能夠在台灣打球，「現在終於把舞台搭建好，邀請他來台灣加入PLG，也期待他和黃金世代成員還有國內年輕好手像是盧峻翔、高國豪等人的對決，肯定會有不同火花。」

至於最期待看到林書豪和誰對決？陳建州笑說：「當時是林志傑，兩人年紀其實沒差那麼多，而且志傑現在保持得就跟30歲的球員一樣，相信球迷也很想看到這樣的對決。」

陳建州也提到，由於之前林書豪都會在台灣舉辦訓練營，包含陳又瑋、王律翔等年輕球員都曾接受他的指導，如今能成為隊友，也是美事一樁，「我想這些年輕人應該也希望能夠證明什麼。」

林書豪。（記者李惠洲攝）

林書豪。（記者李惠洲攝）

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