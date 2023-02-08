經典賽》宰制日職不滿足 最強投手大膽改姿勢名將讚嘆

山本由伸。（資料照，路透）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊國手山本由伸近年宰制日職，豎立國內最強投手威名，今年春訓仍大膽改變投球姿勢，今天實戰投打猛飆156公里，讓日本名將上原浩治先前撰寫專欄直呼，「他是天才吧。」
山本由伸上季成為史上首位衛冕投手四冠王的選手，今年牛棚練投就讓人發現投球姿勢有不小的改變，左腳幾乎沒有抬起來，用滑動的方式往前踏，只見球威仍強而有力，吸引上原浩治的關注。
請繼續往下閱讀...
上原浩治表示，一般來說投手會把重量放在軸心腳，用瞬發力將下半身力量導入投球，「我有詢問山本為何改姿勢，他說右腳傳導重量至左腳更加順暢，讓左腳吃到更多力量。」
「他是投球的天才吧！」上原浩治認為，山本由伸去年成績這麼好，如果是一般的投手根本不會想改姿勢，他卻做出如此大膽改變，不安於現況的態度證明他是超一流的選手，「他也說球的轉速和球速跟去年沒什麼變，就看這種快速投球，打者怎麼去反應。」
山本由伸去年最快球速159公里，今天在實戰投打運用全新投球姿勢，球速已飆到156公里，球威不減。
山本由伸投手、よくある真っ直ぐ軸足で立つことがこの選手の投球の本質では無いことが表れているように思う。オフザバランスから着地した左脚が上手く機能すればそれだけで良いタイプ。— モロイシュウヤ【諸井接骨院・整体院】 （@moroiorom） February 2, 2023
pic.twitter.com/rRIG7fudjr