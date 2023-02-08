經典賽》宰制日職不滿足 最強投手大膽改姿勢名將讚嘆

山本由伸。（資料照，路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊國手山本由伸近年宰制日職，豎立國內最強投手威名，今年春訓仍大膽改變投球姿勢，今天實戰投打猛飆156公里，讓日本名將上原浩治先前撰寫專欄直呼，「他是天才吧。」

山本由伸上季成為史上首位衛冕投手四冠王的選手，今年牛棚練投就讓人發現投球姿勢有不小的改變，左腳幾乎沒有抬起來，用滑動的方式往前踏，只見球威仍強而有力，吸引上原浩治的關注。

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上原浩治表示，一般來說投手會把重量放在軸心腳，用瞬發力將下半身力量導入投球，「我有詢問山本為何改姿勢，他說右腳傳導重量至左腳更加順暢，讓左腳吃到更多力量。」

「他是投球的天才吧！」上原浩治認為，山本由伸去年成績這麼好，如果是一般的投手根本不會想改姿勢，他卻做出如此大膽改變，不安於現況的態度證明他是超一流的選手，「他也說球的轉速和球速跟去年沒什麼變，就看這種快速投球，打者怎麼去反應。」

山本由伸去年最快球速159公里，今天在實戰投打運用全新投球姿勢，球速已飆到156公里，球威不減。

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