經典賽》大會宣布禁止一人左 台灣隊誰有左右病？

呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽今天正式公布詳細規則，延長賽的突破僵局制跟2017年有些不同，10局後改0出局二壘有人打起，而非原本11局後0出局一二壘有人；另也規定每位投手最少對決3名打者，嚴禁「一人左投」。

經典賽嚴禁「一人左投」的使用，我國牛棚後援為主的左投有陳冠宇、呂彥青，2人上季反而都比較不怕右打者，被打擊率比左打還要低。唯獨陳冠宇，對戰左打被打擊率2成83，跟對戰右打數據有不小落差，不過他跟呂彥青上季都沒被左打敲過全壘打。

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此外，經典賽投球數限制跟上屆相同，第一輪最多用球數為65顆、8強賽80顆、4強和決賽是95球：投30球以上要休1天，50球以上要休4天。不過，大聯盟今年導入的投球計時、佈陣限制、加入壘包尺寸等新規則，經典賽都不會採用。

★台灣隊牛棚上季左右打被打擊率

選手 VS右打 VS左打 呂彥青 2成12 2成37 陳冠宇 2成21 2成83 曾峻岳 2成05 1成85 陳冠偉 1成52 1成82 陳禹勳 1成98 2成71 李振昌 2成36 2成37 *宋家豪 2成66 2成11

備註：＊為日職數據

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