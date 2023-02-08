經典賽》大會宣布禁止一人左 台灣隊誰有左右病？

呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽今天正式公布詳細規則，延長賽的突破僵局制跟2017年有些不同，10局後改0出局二壘有人打起，而非原本11局後0出局一二壘有人；另也規定每位投手最少對決3名打者，嚴禁「一人左投」。
經典賽嚴禁「一人左投」的使用，我國牛棚後援為主的左投有陳冠宇、呂彥青，2人上季反而都比較不怕右打者，被打擊率比左打還要低。唯獨陳冠宇，對戰左打被打擊率2成83，跟對戰右打數據有不小落差，不過他跟呂彥青上季都沒被左打敲過全壘打。
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此外，經典賽投球數限制跟上屆相同，第一輪最多用球數為65顆、8強賽80顆、4強和決賽是95球：投30球以上要休1天，50球以上要休4天。不過，大聯盟今年導入的投球計時、佈陣限制、加入壘包尺寸等新規則，經典賽都不會採用。
★台灣隊牛棚上季左右打被打擊率
|選手
|VS右打
|VS左打
|呂彥青
|2成12
|2成37
|陳冠宇
|2成21
|2成83
|曾峻岳
|2成05
|1成85
|陳冠偉
|1成52
|1成82
|陳禹勳
|1成98
|2成71
|李振昌
|2成36
|2成37
|*宋家豪
|2成66
|2成11
備註：＊為日職數據