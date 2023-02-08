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經典賽》超有心！台灣最年輕野手回饋母校 休兵日辦訓練營

2023/02/08 16:01

鄭宗哲向學弟介紹海盜訓練基地。（海盜隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊內野手鄭宗哲趁2月7日休兵調整日回到屏東鶴聲國中，舉辦訓練營回饋母校學弟，其完整的台灣隊資歷讓學弟們欽佩不已，更在訓練營的座談會中有著熱絡交流。

鄭宗哲於2019年加盟海盜隊，今年在海盜農場獲得高度的評價，除了是聯盟最佳游擊手之外，還獲得球隊小聯盟系統中最佳跑壘員的殊榮；此外，甫入選經典賽正選名單的他，也曾在2019、2021年分別入選U18、U23台灣代表隊，在U18國手期間更是擔任隊長，帶領球隊拿下該屆世界盃冠軍，如今再入選成棒最高等級的國家級賽事、將代表台灣出征經典賽。

鄭宗哲還有另一特別的經驗，就是近兩年休賽季都參加了中南美洲的冬季聯盟，去年加入哥倫比亞的巴蘭基亞鱷魚隊，除了幫助球隊拿下睽違已久的哥倫比亞冠軍外，更一舉在加勒比海大賽奪冠，也成為台灣第一位參加加勒比海大賽並且就奪下冠軍的選手；今年則在海盜球團的安排下挑戰波多黎各聯盟，也是首位參與波多黎各冬盟賽事的台灣選手。

同屬海盜小聯盟的隊友陳柏毓及張弘稜在1月時也曾返回高中母校舉辦訓練營，當時的鄭宗哲仍在波多黎各比賽，如今回台參加經典賽集訓，行程密集的他仍利用休假時間返回母校，舉辦訓練營，除了與學弟分享經驗外，也捐贈練習球與紀念球衣回饋母校，隊友陳柏毓也到場支援。

鄭宗哲表示，鶴聲國中是他開始受到正規棒球訓練的地方，很感謝馮文龍教練當初選擇讓其加入球隊，才有現在的他，另外他也強調，希望透過本次訓練營將自己成長的經驗分享給學弟，讓未來有更多的台灣選手能挑戰旅外的殿堂。

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