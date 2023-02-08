中職》史上競爭最激烈 樂天女孩甄選日職啦啦隊都來了

2023樂天女孩甄選即將進入最後階段，今年來自於參賽者的競爭，可說是有史以來最激烈。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023樂天女孩甄選即將進入最後階段，今年來自於參賽者的競爭，可說是有史以來最激烈，有臉書追蹤數超過百萬的甜姐兒、遠自香港前來的參賽者及前日本職棒歐力士和養樂多啦啦隊女孩，更不乏碩士高學歷、知名校園美女及職業運動啦啦隊女孩前來參賽，停止收件後由球團經紀部通知25位參賽者進入2月18日（六）公開甄選，地點在古華花園飯店3樓。

25位報名者包括瑤瑤、可伊、林儷軒、張馨瑜、洪欣妤、黃禹菡、孫華婷、羿昕、恬欣、芷軒、嚴嚴、靜靜、董璦昀、詩婷、溫妮、李宜軒、芯芯、林映暉、凱伊、周含憶、柳昕妤、馨寧、布丁、阿元Kei 及辣椒已經READY，她們將使出渾身解數，全力爭取2023年預計四位的樂天女孩正選資格。

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甄選會評審將由浪Live主播經紀中心副總經理李羽妗、知名房產頻道主「睿哥」、2014年甄選優勝孟潔、2016年甄選冠軍巫苡萱、2021年甄選冠軍熊霓以及總監陸筱晴擔任。直播平台為甄選活動合作商YT頻道「跟著睿哥chill買房」，現場觀眾入場時間為13：00，直播以及現場開始時間為14：00。

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