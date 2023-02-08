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足球》台灣女將衝擊世界盃門票 今晚出發紐西蘭

2023/02/08 16:10

台灣女將衝擊世界盃門票，今晚出發紐西蘭。（足協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女足準備參加2023年紐澳女子世界盃足球賽的10搶3附加賽，今日舉行出發記者會，女將都期待能搶下世界盃門票。

台灣隊在2022年印度女子亞洲盃踢出激勵人心的比賽，以及去年7月於東亞盃踢進亞洲強權日本大門展現無比鬥志，東亞盃歸國後持續備戰世界盃附加賽並前往美國及泰國移地集訓。

足協在後勤支援盡最大的努力支持，其中教練團及後勤人力達15位，盼給予選手完善照料與訓練支援。

總教練顏士凱表示，現在是最靠近世界盃的時刻，這一年在協會與體育署的行政支援，贊助商的全力支持下得以安心備戰，全隊會帶著大家的祝福並於附加賽全力以赴。

隊長王湘惠則分享從亞洲盃結束後持續備戰下來，其實心情起伏滿大，其中經過東亞盃的洗禮，看到學妹們在東亞盃的成長很欣慰，「我們接下來的目標很明確，展現我們的球風，再拚兩戰取得世界盃門票。」

台灣女將在晚間啟程出發紐西蘭，同時會安排友誼賽進行最後衝刺，至於台灣隊附加賽將在2月19日早上9點對戰巴拉圭，2月23日早上9點對戰巴拿馬與巴布紐新幾內亞的勝隊，兩場比賽都贏下就能取得世界盃門票。

總教練顏士凱。（足協提供）

隊長王湘惠。（足協提供）

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