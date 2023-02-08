PLG》談和弟弟林書緯對決 林書豪竟說：不期待

林書豪。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕前NBA台裔球星林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人，外界最期待他和效力新北國王的弟弟林書緯的對決。林書豪在加盟記者會上不免被問到相關問題，對於兄弟對決，他笑說：「完全不期待。」

林書豪和弟弟林書緯感情相當好，過去林書緯在SBL時期，林書豪就曾特別進場當觀眾，為弟弟加油，他說：「我們常常都會聊天，也會交流比賽的問題，我們也一直說不想當對手，要當隊友。」

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林書豪提到，其實剛離開CBA後，和家人聊了很多，「我覺得現在國王成績非常好，他也有自己可以發揮的空間，今年不是我們最好當隊友的時間。」林書豪在落地後第一時間就是去找林書緯，他透露，「我們有聊到說我們馬上就會變對手了，沒有想到有這一天，我完全不期待。而作為一個職業球員， 我也不希望打亂他現在的節奏，尤其他現在表現很好。」

不過，兄弟倆都在台灣打球，父母要幫誰加油？林書豪笑說：「我猜父母會為弟弟加油吧！我們在家中也有跟爸媽在聊，還把全部賽程印出來，看哪一場爸媽要去哪裡，這些東西已經安排好了，要盡量公平。」

今年來台多了一個人夫的身分，林書豪對此相當低調，他說：「關於我結婚這件事，我比較想保護老婆的隱私，她也比較害羞，不習慣被關注，加上她也是圈外人，可能不會透露太多。」

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