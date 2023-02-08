NBA》為何不用天勾登基史上得分王？ 詹皇選擇「後仰跳投」有原因

詹姆斯後仰跳投命中，生涯總得分來到3萬8388分，成為史上得分王。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日在與雷霆之戰第三節剩下10.9秒時，以後仰跳投讓球空心入網，生涯總得分累積至3萬8388分，正式超越傳奇巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登基史上得分王，賽後詹姆斯也透露沒有用天勾打破紀錄的原因。

此役之前，詹姆斯只差36分就能登基史上得分王，外界也高度關注他打破紀錄的「方式」，還成為國際賭盤投注的項目，不少人期待他能用天勾致敬賈霸。

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最終詹姆斯沒讓大家失望，他在第三節剩下10.9秒時後仰跳投命中，生涯總得分來到3萬8388分，成功打破紀錄成為史上得分王，對於選擇用後仰跳投締造這個偉大里程碑，詹姆斯賽後笑說：「很多人希望我用天勾來打破紀錄，或是用我招牌的灌籃，但後仰跳投也是我招牌的得分方式之一。」

詹姆斯全場轟下38分，生涯總得分累積至3萬8390分，未來將持續堆高自己的得分紀錄，不過這個紀錄之夜並不美麗，湖人終場以130：133不敵雷霆，吞下2連敗。





The basket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer



@NBA pic.twitter.com/ilD6oAyF8d — The Athletic （@TheAthletic） February 8, 2023

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