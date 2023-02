NBA》為何不用天勾登基史上得分王？ 詹皇選擇「後仰跳投」有原因

詹姆斯後仰跳投命中,生涯總得分來到3萬8388分,成為史上得分王。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今日在與雷霆之戰第三節剩下10.9秒時,以後仰跳投讓球空心入網,生涯總得分累積至3萬8388分,正式超越傳奇巨星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),登基史上得分王,賽後詹姆斯也透露沒有用天勾打破紀錄的原因。

此役之前,詹姆斯只差36分就能登基史上得分王,外界也高度關注他打破紀錄的「方式」,還成為國際賭盤投注的項目,不少人期待他能用天勾致敬賈霸。

請繼續往下閱讀...

最終詹姆斯沒讓大家失望,他在第三節剩下10.9秒時後仰跳投命中,生涯總得分來到3萬8388分,成功打破紀錄成為史上得分王,對於選擇用後仰跳投締造這個偉大里程碑,詹姆斯賽後笑說:「很多人希望我用天勾來打破紀錄,或是用我招牌的灌籃,但後仰跳投也是我招牌的得分方式之一。」

詹姆斯全場轟下38分,生涯總得分累積至3萬8390分,未來將持續堆高自己的得分紀錄,不過這個紀錄之夜並不美麗,湖人終場以130:133不敵雷霆,吞下2連敗。





The basket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer



@NBA pic.twitter.com/ilD6oAyF8d