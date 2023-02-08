NBA》詹皇「里程悲」 加盟湖人6創歷史的紀錄夜全敗

詹姆斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今打破高懸38年的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，最終以例行賽3萬8390分，獨居NBA史上得分王，巧的是，這也是詹皇加盟湖人後，生涯第6度創歷史紀錄球隊卻輸球，形成另類「里程悲」。

據美媒《silverscreenandroll》記者賈西亞（Edwin Garcia）報導，詹皇自2018年夏天從騎士跳槽湖人後，「里程碑之夜」似乎總留遺憾。2019年3月7日，詹皇對金塊包辦31分、7籃板、7助攻，例行賽得分正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），躍居史上第4，但湖人99：115兵敗金塊。2020年1月26日詹皇獨取29分，例行賽得分超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），湖人91：108輸給七六人。2022年2月13日，詹皇成為例行賽加上季後賽的總得分王，湖人115：117輸給少了D.格林（Draymond Green）的勇士。2022年3月14日詹皇榮膺「3萬分、1萬籃板、1萬助攻」史上第一人時，湖人111：140慘敗給太陽。

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2022年3月19日，當詹姆斯例行賽得分超越「郵差」馬龍（Karl Malone），升至歷史第2時，湖人119：127慘遭巫師殘陣大逆轉。如今湖人又以130：133敗給雷霆，讓風光加冕的詹皇，內心難免百感交集。

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