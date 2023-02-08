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棒球》11年來頭一遭！立德盃少棒首度由韓國隊奪冠

2023/02/08 18:26

韓國仁川南洞少棒隊拿下立德盃少棒冠軍，也是歷屆以來首度由外國隊冠。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市舉辦的第11屆立德盃全國少棒錦標賽今天（8日）下午由桃園龜山國小與韓國仁川南洞少棒隊進行冠亞軍之戰，可惜龜山國小終場以3比7不敵韓國隊，這也是立德盃少棒歷年來，首度由外國隊伍拿走冠軍獎牌。

立德盃少棒40支隊伍歷經6天激戰，今天上午進行四強對決，由高市金潭國小對上韓國仁川南洞、桃園龜山國小對上北市東園國小，可惜地主隊金潭國小以8比1敗給韓國隊，與同樣吃下敗戰的東園國小並列季軍，冠亞軍戰則由桃園龜山國小對上韓國仁川南洞。

桃園龜山國小全力求勝，投手范宸竣一開賽，就完全封鎖韓國隊的打擊火力，讓韓國球員連續2局完全無法攻上壘包；2局上，龜山國小許邵傑、吳晉佑均獲四壞球上壘，林緯宏適時的1支2壘打，讓龜山國小先拿下2分，3局上再攻下1分，以3比0先行領先。

可惜3局下韓國隊火力密集，一棒朴宰賢四壞球獲保送後，靠著隊友金鋼玟的2壘打跑回本壘拿下第1分，4局下，韓國隊攻勢再爆發，接連安打一口氣就拿下6分，終場就以7比3打敗龜山國小奪得冠軍，桃園龜山國小屈居亞軍。

今年立德盃全國少棒錦標賽是疫情之後，首次再有外國球隊參賽，韓國派出仁川南洞少棒隊集結韓國各校實力的優秀選手參賽，選手來自棒球俱樂部，尤以體型與攻守明顯均優，安打火力旺盛、，補位與移動快速，從立德盃預賽一路打入冠軍戰無敵手，8戰皆勝奪冠。

龜山國小教練陳明宏說，龜山國小此役全力求勝，投手范宸竣球速較快，因此先發對上韓國仁川南洞，也做為今年3月要在台東舉行的謝國城盃棒球賽備戰。韓國仁川南洞少棒隊教練金秀瀚讚許龜山國小此役守備優秀，也表示看見國內各隊棒球運動用心推展，參與熱烈，希望下屆仍能帶隊來高雄參賽。

本屆立德盃少棒賽事結束，韓國隊投手孫現承獲選「最佳投手獎」、鄭宰旭以0.833打擊率獲「打擊獎第一名」、並包辦「功勞獎」；桃園龜山國小吳昀熹與韓國仁川南洞的朴宰賢分獲「打擊獎第２、３名」，打擊率均為0.667，吳昀熹並獲得全壘打獎，吳晉佑獲「美技獎」。韓國教練金秀瀚得到教練獎。

桃園龜山國小不敵韓國隊，但仍表現亮眼拿下今年亞軍。（記者許麗娟攝）

身穿深藍色球衣的韓國仁川南洞少棒隊在冠軍戰第4局攻勢猛烈，頻靠安打上壘和送回隊友。（記者許麗娟攝）

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