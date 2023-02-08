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NBA》林書豪發文恭喜詹姆斯「我再得33388分就超過Lebron了」

2023/02/08 20:19

詹姆斯（左）、林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今在面對雷霆的比賽、正式超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登基歷史得分王，今在高雄參加鋼鐵人加盟記者會的林書豪也發文恭喜「詹皇」。

詹姆斯今在與雷霆一戰的第三節倒數10.9秒時後仰跳投得手、打破賈霸高懸38年的3萬8387分紀錄，此役最終38分作收，以3萬8390分正式獨居歷史得分王。

林書豪近日加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，今球團在高雄為他舉辦盛大的加盟記者會，不過他也沒忘了發文向這位締造歷史的NBA傳奇道賀，在推特寫道：「我從來沒想過可以看到有球員能接近喬丹（Michael Jordan）的偉大，但Lebron讓我重新思考這件事。」

至於在Instagram林書豪則放上兩張照片，一張是詹姆斯今日締造紀錄的歷史性一刻，第二張則是他在火箭時期防守當時效力熱火的詹姆斯，他除恭喜詹皇外，也幽默表示：「突然想到我只需要再得33388分就超過Lebron了。」

林書豪在NBA九個球季、效力過八支不同的球隊，累積例行賽總得分5567分。

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Jeremy Lin 林書豪（@jlin7）分享的貼文

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