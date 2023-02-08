桌球》莊智淵坐鎮加持！高承睿逆轉全日本青少年冠軍挺進32強

合庫小將高承睿連闖三關，挺進男單32強正賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲小將高承睿今晚在WTT挑戰賽安曼站男單資格賽最後一輪，克服局數1:2落後，第4局更驚險化解兩個賽末點，最後以3:2逆轉兩度獲得全日本錦標賽青少年組男單冠軍的吉山僚一，殺進正賽32強。

世界排名141的高承睿資格賽首輪面對世界排名85的阿根廷選手西富恩特斯，決勝局在7:9落後下連拿4分，3:2逆轉過關，次輪再以直落三輕取香港的李漢銘。

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最後一輪，高承睿對上前一輪擊敗中國新秀王廷宇的吉山僚一，前3局以12:10、9:11、9:11落後，第4局更被對手一記幸運擦邊球，陷入8:10的絕境。

關鍵時刻，高承睿大膽的發長球突擊，連續救回兩個賽末點，隨後又連得兩分，以12:10扳平戰局。

決勝局，高承睿在2平時以一波9:1的猛烈攻勢，打得吉山僚一潰不成軍，11:3奏捷，也和師父莊智淵連袂登上正賽舞台。

這幾天都擔任高承睿場邊指導的莊智淵，直接晉級正賽，32強將迎戰世界排名55的西班牙好手羅伯斯。高承睿則對上同樣從資格賽出線的匈牙利一哥馬約洛斯，若能闖關成功，16強可望對決世界排名11的德國名將奧恰洛夫。

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