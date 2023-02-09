經典賽》2013年這招讓台灣心碎 大谷翔平勤練日本隊「看家本領」

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊球星大谷翔平不僅投打兼備，近日在天使春訓更勤練跑壘，日媒形容他在世界棒球經典賽上也想「用速度制霸」。

大谷翔平雖以二刀流聞名，不過壘間破壞力也相當驚人，2021年打出46轟的賽季也曾演出26次盜壘成功，今年大聯盟投手牽制次數將有限制、加上壘包加大，被認為能提高跑者盜壘次數，官網日前點名「40轟、40盜」候選人，大谷也名列其中。

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《日刊體育》昨報導，大谷翔平去年盜壘成功率從2021年的72%下降至55%（11盜），他罕見在春訓個人訓練加強跑壘，大谷先把最新的測量裝置放到場上，接著就在壘間全力衝刺，每次跑完都會與球隊人員確認數據，「表現出極高的跑壘意識。」

報導提到，日本武士隊雖派出最強陣容，但面對美國、多明尼加等隊仍可能陷入苦戰，屆時日本隊的看家本領──速度戰，就有機會派上用場，尤其是大谷有望擔任第一、二棒，上壘後的表現攸關能否讓中心打線將他送回。

文中指出，雖然大谷翔平3月上旬才會與日本隊會合，但從他在社群上傳投打練習的影片，到在跑壘上的努力，可以看出他以比過去更快的速度進行調整，認為將再度為火腿時期監督栗山英樹效力的他，「知道在邁向世界第一的路上，絕對不能有絲毫懈怠。」

報導最後提到，日本隊從第一屆開始，盜壘次數就都是各隊之冠（一到四屆分別是13、11、7、11次），這樣的機動性也是日本隊的優勢之一，更不忘提到2013年第三屆複賽面對台灣，鳥谷敬在9局助日本隊扳平比數的「神盜壘」。

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