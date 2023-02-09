經典賽》大都會多達12人參賽 休總透露擔憂「最糟的情況是...」

大都會總教練休瓦特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，正好是大聯盟春訓時間，不少好手將暫時離隊為國效力，大都會預計會有12人參賽，總教練休瓦特（Buck Showalter）也談及這項賽事會對球員造成的影響。

經典賽各國完整名單將在台灣時間本週五（10日）公布，大都會預計參賽的球員包括代表美國出賽的4人阿隆索（Pete Alonso）、麥克尼爾（Jeff McNeil）、雷利（Brooks Raley）及奧塔維諾（Adam Ottavino）；波多黎各則預計有林多（Francisco Lindor）、狄亞茲（Edwin Diaz）、培瑞茲（Michael Perez）；同樣3人的還有委內瑞拉的艾斯科巴（Eduardo Escobar）、昆塔納（Jose Quintana）、瓦耶茲（Omar Narvaez），小聯盟選手則有要代表英國參賽的歐普（Cameron Opp）以及加入義大利隊的史卡提（Claudio Scotti ）。

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《紐約郵報》報導，休瓦特最近談及經典賽時表示，這項賽事對於棒球國際化而言當然有幫助，他也相當支持，但身為大都會總教練，「我還是會以自私一點的角度來看什麼對大都會來說才是最好的。」

休瓦特指出，他知道上述這些選手都非常積極想要參賽、沒有人是被強迫參加，但談到季前的調整問題，他說最擔心選手回來後反而進度落後，「最糟的狀況就是選手離開去參賽，但沒有上場，這件事我也跟那些隊伍的總教練談過了。」

雖然大批主力得暫時離隊，不過大都會來說的正面消息是可以讓新人在春訓時獲得大量出賽時間，教練團也可以獲得機會觀察。休瓦特也指出，由於各隊離隊人數不等，屆時春訓可能要限制每隊的人數，才不會影響公平性。

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