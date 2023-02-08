PLG》來台打球盼找回熱情 林書豪不忘要投三分球做公益

林書豪。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕林書豪本季重磅加盟高雄17直播鋼鐵人，今天在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會。他也在記者會上分享來台打球的關鍵，並強調他來這裡打球不是只有自己刷數據，「我希望可以找回打籃球的快樂。」

34歲的林書豪過去在NBA曾掀起「林來瘋」，表現獲全球球迷矚目，而他在2019年隨暴龍拿下總冠軍後，為延續籃球路前進中國CBA。

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雖然林書豪一度到NBA發展聯盟，但在無法回到NBA情況下，他選擇再戰CBA。只是受疫情所擾，比賽閉門進行，加上他曾確診又面臨上場時間縮減問題，各種不順遂消耗他的熱情，他說：「這幾年經歷了沒有觀眾的比賽，很久沒有職業球員的感覺了，所以做了決定加盟鋼鐵人。」

這次加盟鋼鐵人，林書豪表示，來這裡不是希望自己刷數據，所以也不會刻意去訂定數據的目標，「我最大目標是為上帝打球，我希望可以找回籃球的快樂，這3、4年來，我對籃球熱情被影響到很多，現在我希望可以快樂、健康去打球。」

目前鋼鐵人以2勝16負在聯盟敬陪末座，林書豪表示，他希望大家可以專注在「過程」， 「我的想法是，如果百分之百做好訓練、睡眠、飲食，而且比賽也是全力去打，我們就可以接受這個結果。」

林書豪提到，球隊現在比較是「underdog」的情況，如同他的籃球生涯，他也希望大家能不只是用前半個賽季去評斷球隊的好壞，把這個文化改變一下。

此外，林書豪提到，這次回台的一大目標也希望找回和球迷之間的連結，「我會在賽後送我的簽名鞋、 球衣，也會繼續我的『三分心』計畫，每投進一顆三分球，就捐贈1萬5000台幣給兒福聯盟，今年我也會繼續這件事情，希望能夠幫助有需要的小朋友。」

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