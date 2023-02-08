跆拳道》全中錦首日品勢對決 北市兄弟弱雞翻身金包銀

重慶國中郭家兄弟奪下色帶組一金一銀。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽於台中台灣體大體育館登場，首日品勢色帶高級組，來自北市重慶國中的郭家兄弟苦練有成，不但分別奪下金、銀牌，更揮別過往體格瘦弱而慘遭霸凌陰霾。

全中錦包括色帶組和黑帶組兩大類，讓更多剛接觸跆拳道的幼苗有機會在全國大賽汲取經驗，郭軒瑜、郭振威練習跆拳道短短兩年，弟弟郭振威就首度勇奪全國賽金牌，身材瘦弱的他透露，國小時期曾遭同儕欺負，如今身體越練越強壯，不但化身成金牌高手，也找回勇氣與自信心。重慶國中教練羅祥綺透露，郭振威是透過學校主任趙克昌引薦，才進入跆拳道隊，看到弟弟練跆拳道，哥哥郭軒瑜跟著嘗試，「可能因為身體瘦小，加上功課也不出色，很容易成為被霸凌對象，但兄弟倆到隊上訓練非常認真，進度幅度很大，可以看出他們現在很有自信！」

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等級最高的黑帶組中，楠梓高中和地主台中市西苑高中國中部都有出色表現，楠梓高中包辦高男、高女團體雙料冠軍，更準備挑戰4月新竹縣全中運空前5金紀錄。

楠梓高中林子宸（左）／柯品廷摘混合雙人高中銀牌，林子宸奪個人和團體兩金（大會提供）

有舞蹈基礎的張以諠（中）摘雙金。（大會提供）

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