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日職》春訓打擊練習開轟遭監督痛斥 王貞治期待的軟銀大物哭了

2023/02/09 08:05

砂川理查。（資料照，中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀23歲砂川理查昨天在球隊宮崎春訓的打擊練習時，教練團模擬比賽情境，要求打出滾地球的「打帶跑戰術」，但砂川理查卻擊出全壘打，遭到軟銀監督藤本博史痛斥，讓砂川理查在練習後落淚。

《日刊體育》報導，軟銀昨天在春訓打擊練習時，指示要模擬一壘有人的情況下，球隊下達打帶跑戰術，要擊出右邊方向的的滾地球，但砂川理查不知為何錯過第一球，面對第二球卻揮出中、右外野的全壘打。

雖然現場球迷為開轟的砂川理查鼓掌，但砂川理查本人卻被「罰跑步」，跑過一壘到右外野標竿。砂川理查之後打出右邊方向平飛球，以及右、中外野間的平飛球後，最後砂川理查終於完成指示，打出一、二壘間的滾地球。藤本博史回顧打擊練習時說，「這是理所當然的，因為對手是機器。」

軟銀的打擊練習結束後，砂川理查懊悔地留下眼淚。藤本博史對此說，「沒有打帶跑的意識，打帶跑就是打帶跑，因為是團隊打擊，要打出滾地球就是滾地球，看不到這種意識。這是理查今後的課題。」

砂川理查曾在2019年來台參加冬季聯盟，並以3轟並列全壘打王，是名將王貞治期待的大物。砂川理查去年在一軍出賽23場，有3轟、5打點，打擊率0.159。

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