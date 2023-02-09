MLB》續留大谷翔平機會「5％」 天使老闆挑戰不可能的任務

天使老闆莫雷諾與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在今年確定回心轉意不出售球隊，他近期最新的訪問時更明確定表示，他希望大谷翔平留在天使隊。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導指出，大谷翔平在本賽季結束過後成為自由球員是最主要的故事線，而最終他有望迎來一份破紀錄的天價合約，有可能超越現有的歷史最大約達1億美元甚至更多，莫雷諾也再度表明他希望大谷翔平留在天使的意願。

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莫雷諾連番稱讚大谷翔平：「我希望留下大谷翔平。他是獨一無二的，他也是個偉大的人。他很明顯是全世界最受歡迎的棒球員，而他也是個國際巨星。他是個很棒的隊友，他工作態度認真，他也是可有趣的傢伙，而他也真的很會跟粉絲打好關係。」

然而就算老闆想留下大谷翔平，天使在近期孱弱的戰績卻不具留下好手的說服力，因為這位二刀流球員在意的不是金錢而是勝利，莫雷諾也明白這點：「我們必須要贏，我們必須要在場上做得更好。」

由於大谷翔平競爭者眾多，像是休賽季為了避稅騰出大筆薪資空間的道奇隊，以及為補強毫不手軟的大都會隊，還有網羅眾多明星球員的教士隊。業界普遍認為天使優勢不大，甚至有敵對球團分析天使大概僅有「5%」的機會能留下大谷翔平，另有一名競爭球團認為在大谷翔平投身自由市場前，天使要能夠提前續約是「不可能的」，但莫雷諾卻絲毫沒有放棄。

「我會說我們擁有跟所有人一樣的機會。」莫雷諾說道。同時莫雷諾也不避諱媒體推估大谷翔平接下來的合約金額，也就是高達5億美元的天價合約。「團隊薪資上，我們通常都在前10名，所以這不會是不可能的。」

上一位大聯盟傳奇二刀流球星貝比魯斯（Babe Ruth），他從紅襪被賣給洋基的交易案至今都是棒球界最令人津津樂道的話題之一，而對那些認為球隊該在交易截止日前賣掉大谷翔平否則就會後悔的人，莫雷諾也有幾句話要說：「我們確實可以交易他。但你要怎麼去拿回一個塞揚候選等級的大聯盟先發投手，而且毫無疑問還是MVP的類型？你要怎麼樣為此進行交易？你不能。」

貝比魯斯。（資料照）

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