NBA》魏少遠走鹽湖城、DLO鳳還巢？ 沃神爆湖人在談三方交易

美國幾位知名記者爆料，湖人可能交「魏少」送到爵士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季NBA交易截止日期即將到來，各個交易傳聞浮上檯面，稍早美國幾位權威記者透露，湖人、灰狼、爵士在談三方交易，交易方案包含湖人把謠傳許久的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）送到爵士。

目前包含「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）、查拉尼亞（Shams Charania）、費歇爾（Jake Fischer）都爆料了這個潛在的三方交易消息，交易主體為魏斯布魯克去爵士、康利（Mike Conley）去灰狼、「DLO」羅素（D'Angelo Russell）回鍋湖人，另外還有一個交易方案，爵士的畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也有可能被交易到湖人。

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查拉尼亞指出，湖人將「魏少」送去爵士，可能還要加送一支首輪選秀籤；而「沃神」則指出，三方交易很大程度上，取決於灰狼對羅素的要價評估，以及他們想要拿回的選秀權為何。

《Bleacher Report》報導認為，如果三方交易案成功，本季三分命中率接近4成的羅素可以補強湖人較弱的外線，老將康利可以用經驗帶領灰狼年輕球員，同時也可以組織場上進攻，不過爵士可能會選擇買斷魏斯布魯克。

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