經典賽》能為國出征了！ 勇士球星阿庫尼亞將代表委內瑞拉參賽

勇士球星阿庫尼亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕第五屆世界棒球經典賽即將在3月開打，勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）原本想代表委內瑞拉參加經典賽，但近年傷勢因素讓勇士球團有疑慮，起初不讓阿庫尼亞參賽，如今《亞特蘭大新聞機構》（Atlanta Journal-Constitution）的勇士作家托斯卡諾（Justin Toscano）指出，阿庫尼亞確定將代表委內瑞拉，參加本屆經典賽。

阿庫尼亞近年受到傷勢影響，2021年賽季因前十字韌帶斷裂，該年只打82場比賽，球季就提前報銷。去年他出賽119場，繳出15轟、50分打點，打擊率2成66成績。由於勇士球團不放阿庫尼亞參加經典賽，讓這位25歲球星在日前於社群媒體IG發文，質疑大聯盟。

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托斯卡諾今天發文指出，「阿庫尼亞將代表委內瑞拉，參加世界棒球經典賽。這個決定是今天做出的。勇士隊感覺很舒適，因為在阿庫尼亞加入國家隊之前，他們在訓練營觀察了幾週。他的膝蓋沒有任何問題。」

委內瑞拉在本屆經典賽被分在D組，和波多黎各、多明尼加、以色列、尼加拉瓜同組。

Ronald Acuña Jr. will indeed play for Team Venezuela in the World Baseball Classic. The decision was made today. The Braves feel comfortable because they’ll monitor Acuña for a few weeks in camp before he joins his country. And at this point, he’s had no knee issues. — Justin Toscano （@JustinCToscano） February 8, 2023

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