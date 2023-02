經典賽》能為國出征了！ 勇士球星阿庫尼亞將代表委內瑞拉參賽

勇士球星阿庫尼亞。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕第五屆世界棒球經典賽即將在3月開打,勇士球星阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)原本想代表委內瑞拉參加經典賽,但近年傷勢因素讓勇士球團有疑慮,起初不讓阿庫尼亞參賽,如今《亞特蘭大新聞機構》(Atlanta Journal-Constitution)的勇士作家托斯卡諾(Justin Toscano)指出,阿庫尼亞確定將代表委內瑞拉,參加本屆經典賽。

阿庫尼亞近年受到傷勢影響,2021年賽季因前十字韌帶斷裂,該年只打82場比賽,球季就提前報銷。去年他出賽119場,繳出15轟、50分打點,打擊率2成66成績。由於勇士球團不放阿庫尼亞參加經典賽,讓這位25歲球星在日前於社群媒體IG發文,質疑大聯盟。

托斯卡諾今天發文指出,「阿庫尼亞將代表委內瑞拉,參加世界棒球經典賽。這個決定是今天做出的。勇士隊感覺很舒適,因為在阿庫尼亞加入國家隊之前,他們在訓練營觀察了幾週。他的膝蓋沒有任何問題。」

委內瑞拉在本屆經典賽被分在D組,和波多黎各、多明尼加、以色列、尼加拉瓜同組。

Ronald Acuña Jr. will indeed play for Team Venezuela in the World Baseball Classic. The decision was made today. The Braves feel comfortable because they’ll monitor Acuña for a few weeks in camp before he joins his country. And at this point, he’s had no knee issues.