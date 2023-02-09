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NBA》「怪物狀元」腿傷未癒 明星賽無緣看他獻技

2023/02/09 10:22

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森將缺席下週末舉行的全明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯首度獲選明星賽先發陣容的鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson），自今年初拉傷腿筋後已一個月未出賽，且未來3戰也將持續高掛免戰牌。而球團也決定待明星週末結束再重新評估他的傷勢狀況，進而決定是否讓他重返球場，這也表示Z.威廉森將無緣這場2月19日於爵士主場舉行的年度盛宴。

本季數度因傷缺陣的Z.威廉森，開季至今僅留下29場出賽紀錄。他在這些場次中，平均每場能貢獻26分、7籃板，4.6次助攻，且投籃命中率逾六成的表現。而在他登場的比賽中，鵜鶘戰績17勝12負，反之則為12勝15負。

Z.威廉森1月2日受傷至今這段期間，鵜鶘曾一度苦吞10連敗。所幸另一主力英葛蘭（Brandon Ingram）上月底歸隊，讓鵜鶘近況止跌回升，近期贏得3連勝。

不過當總教練W.格林（Willie Green）被問到球隊是否有望重新擺出以Z.威廉森、英葛蘭及主戰後衛麥卡倫（CJ McCollum）為首的先發名單時，W.格林直言：「不，至少在明星賽前不會。這也許對我們而言會有些艱難，但這也是NBA有趣之處，球隊必須因應傷兵問題，而做出陣容上的調整。」

目前排行西部第8的鵜鶘，明星週前將依序出戰騎士、雷霆與湖人。其中騎士目前暫居東部第4，後兩隊則不及五成勝率、名列西部季後賽資格之外。

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