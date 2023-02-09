NBA》又被賣了！曾摘年度MVP的魏少 遭交易4次成史上第二位

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天發動三方大型交易，把明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）送至爵士，預計將被買斷。魏斯布魯克成為NBA史上第二位摘得年度MVP後，被交易4次的球員。

湖人今天稍早和爵士、灰狼透過三方交易，湖人獲得D.羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）；爵士獲得魏斯布魯克、安德森（Juan Toscano-Anderson）、D.瓊斯（Damian Jones）、1張一輪選秀籤；灰狼則獲得康利（Mike Conley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、3張二輪選秀籤。

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，魏斯布魯克將在三方交易後被買斷。而快艇、公牛等球隊則對魏斯布魯克有興趣。

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魏斯布魯克是2016-17年賽季的年度MVP，但根據《ESPN Stats & Info》指出，他成為自水牛城勇士隊（洛杉磯快艇前身）的麥卡杜（Bob McAdoo）後，第二位在獲得年度MVP後，被交易4次的選手。麥卡杜是在1974-75年摘得年度MVP。

魏斯布魯克本季出賽52場有3場先發，平均有15.9分、7.5次助攻、6.9顆籃板，他的投籃命中率41.7％是自2008-09年新人賽季後新低。魏斯布魯克昨天面對雷霆之戰，全場得到27分、傳8次助攻。

生涯有11個賽季都待在雷霆的魏斯布魯克，他在2019年被交易至火箭，2020年12月又被交易到巫師，接著2021年8月，魏斯布魯克再被交易到湖人；如今，魏斯布魯克被交易到爵士，預計將被買斷。

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