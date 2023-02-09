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經典賽》多明尼加痛失17勝王牌！ 太空人總管：他真的很想投但...

2023/02/09 10:21

太空人瓦德茲將無法代表多明尼加參加經典賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加經典賽再度痛失一名先發大將，太空人17勝左投瓦德茲（Framber Valdez）確定無法參賽，也是他們繼卡斯提歐（Luis Castillo）與塞維里諾（Luis Severino）後再度失去一名輪值猛將。

先前多明尼加傳出在50人大名單中，有高達18位球員無法參賽，其中水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo）是最早宣布不會參賽的球員，後續洋基隊前王牌塞維里諾也被球團禁止參賽，釀酒人投手佩洛塔（Freddy Peralta）也是無法參賽的球員之一。

先前瓦德茲已經承諾他願意為多明尼加投球，不過今天太空人總管布朗（Dana Brown）宣布陣中先發左投將不會參加經典賽：「他真的很想要投，但我們建議他不要。」

而之所以太空人會選擇不讓瓦德茲先發，理由在瓦德茲上季加季後賽一共投了生涯最多的226.1局，他在例行賽主投201.1局已經是美聯最多，季後賽他又增加了25局，而太空人最終也擊敗費城人順利奪冠。

韋蘭德（Justin Verlander）離隊後，瓦德茲預計會扛下球隊的王牌投手，且他的工作量也被認為會跟上季相去無幾。瓦德茲去年球季在美聯塞揚獎的票選上獲得第五名的肯定，他也入選了生涯首次的明星賽。

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