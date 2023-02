NBA》湖人三方交易送走魏少 美作家：拿到他是隊史最大錯誤之一

魏斯布魯克。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天透過三方大型交易,把明星後衛魏斯布魯克(Russell Westbrook)送至爵士。《The Ringer》作家Kevin O’Connor認為,當初湖人透過交易換來魏斯布魯克,是隊史最大的錯誤決定之一。

湖人在這筆三方交易中,獲得D.羅素(D'Angelo Russell)、畢斯利(Malik Beasley)、范德比爾特(Jarred Vanderbilt);爵士拿到魏斯布魯克、安德森(Juan Toscano-Anderson)、D.瓊斯(Damian Jones)、1張一輪選秀籤;灰狼則獲得康利(Mike Conley)、亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)、3張二輪選秀籤。

Kevin O’Connor在推特上發文指出,湖人當初拿到魏斯布魯克,是隊史最大的錯誤之一。如今湖人以一個受保護的首輪選秀籤,換到3名球員,可能會挽救他們的賽季。他分析,范德比爾特提供湖人防守能力,而畢斯利是聯盟中最好的射手之一,D.羅素也不需要像魏斯布魯克那樣為了適應球隊而做出改變。Kevin O’Connor提到,湖人以這樣的價碼就能得到這些好手,令人感到驚訝。

魏斯布魯克是在2021年8月,被巫師交易至湖人。魏斯布魯克本季以替補為主,出賽52場有3場先發,平均有15.9分、7.5次助攻、6.2顆籃板。魏斯布魯克近兩季為湖人出賽130場,平均有17.4分、7.2助攻、6.9顆籃板。

Acquiring Russell Westbrook is one of the biggest mistakes in the history of the Lakers. Dumping him with a protected first for this haul of three players might just save their season.



Jarred Vanderbilt provides excellent defensive versatility, connective passing, and solid… https://t.co/ZEzZDRh94g