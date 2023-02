網球》WTA最佳新人鄭欽文再扮黑馬 直落二淘汰前法網冠軍

鄭欽文爆冷擊敗歐絲塔潘珂,晉級阿布達比公開賽八強。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕2022年WTA「最佳新人奬」得主鄭欽文,昨日於WTA500分級的阿布達比公開賽次輪,以7:6(12:10)、6:1的比數,暴冷擊敗目前世界排名第12的前法網冠軍得主歐絲塔潘珂(Jelena Ostapenko),也讓後者成為賽會首位出局的種子選手。

目前排行世界第29席的鄭欽文,昨役開賽被歐絲塔潘珂連奪3局後,於局數1:4落後時急起直追,並將首盤逼至搶七決勝局。這位來自中國的20歲小將,期間化解對手3個盤末點,並經歷個人生涯至今最長的「搶七」,才以比數12:10驚險勝出。

先奪一盤的鄭欽文乘勝追擊,次盤靠著強勢發球連拿5局,最終便以6:1再下一城、晉級最後八強,並且贏得雙方對戰2連勝。

賽後被問及致勝關鍵時,鄭欽文直言,自己總能堅持到底,就算她未能贏得首盤,她還是會抱著「還有兩盤要贏」的心態應戰。因此她認為個人獲勝的秘訣就是:把握當下,並專注在自己的比賽中。

