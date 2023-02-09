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網球》WTA最佳新人鄭欽文再扮黑馬 直落二淘汰前法網冠軍

2023/02/09 11:16

鄭欽文爆冷擊敗歐絲塔潘珂，晉級阿布達比公開賽八強。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年WTA「最佳新人奬」得主鄭欽文，昨日於WTA500分級的阿布達比公開賽次輪，以7：6（12：10）、6：1的比數，暴冷擊敗目前世界排名第12的前法網冠軍得主歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），也讓後者成為賽會首位出局的種子選手。

目前排行世界第29席的鄭欽文，昨役開賽被歐絲塔潘珂連奪3局後，於局數1：4落後時急起直追，並將首盤逼至搶七決勝局。這位來自中國的20歲小將，期間化解對手3個盤末點，並經歷個人生涯至今最長的「搶七」，才以比數12：10驚險勝出。

先奪一盤的鄭欽文乘勝追擊，次盤靠著強勢發球連拿5局，最終便以6：1再下一城、晉級最後八強，並且贏得雙方對戰2連勝。

賽後被問及致勝關鍵時，鄭欽文直言，自己總能堅持到底，就算她未能贏得首盤，她還是會抱著「還有兩盤要贏」的心態應戰。因此她認為個人獲勝的秘訣就是：把握當下，並專注在自己的比賽中。

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