NBA》終於跟「威少」說再見 國外湖人迷嗨翻

湖人把「威少」被交易到爵士，換回D.羅素、畢斯利、范德比爾特3位即戰力。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在厄文（Kyrie Irving）被送到到獨行俠後，稍早NBA再有重磅交易，湖人與爵士、灰狼達成三方協議，傳聞許久的「威少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）終於被交易出去，消息一出引來球迷們熱烈反應，不少國外湖人球迷都認為，湖人隊做了正確的決定。

在交易確認後，有球迷表示「感謝佩林卡（Rob Pelinka，湖人總管）」，有球迷表示「終於擺脫魏斯布魯克了」，也有球迷直接說「湖人贏了」，不過也是有悲觀的球迷，認為這樣補強湖人還是進不了季後賽。

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而對於另外兩隊，有球迷揶揄說爵士總管安吉（Danny Ainge）是要去「坦」今年的潛力新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama），還有球迷笑說灰狼和爵士的總管其實是湖人的臥底。

湖人在這筆三方交易中，送出了魏斯布魯克（Russell Westbrook）、安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）、2027年首輪1至4順位保護的選秀籤去爵士，拿回了灰狼D.羅素（D'Angelo Russell），以及爵士的砍將畢斯利（Malik Beasley）、禁區悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

先前湖人總管佩林卡曾表態，如果可以幫助球隊衝擊冠軍的話，他們願意將手上的選秀籤交易出去，而今果然將選秀籤送出，換回了3位即戰力球員。

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