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NBA》3主力缺陣+布朗被肘擊傷退 綠衫軍依然擊退七六人

2023/02/09 11:58

塔圖姆（左）與老將葛瑞芬（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今日主場迎戰七六人，在少了史馬特（Marcus Smart）、R.威廉斯（Robert Williams III）、哈佛德（Al Horford）3位主力的情況下，雙槍之一的J.布朗（Jaylen Brown）又在比賽中意外被肘擊傷退，不過全隊得分多點開花，總計6人得分上雙，最終仍以106：99擊退七六人。

塞爾提克今日上場9名球員，其中6人得分到達兩位數，僅派理查德（Payton Pritchard）沒有分數進帳，D.懷特（Derrick White）與布洛格登（Malcolm Brogdon）雙雙拿下全隊最高的19分，老灌籃王葛瑞芬（Blake Griffin）先發上陣打了18分鐘，也有15分進帳，儘管明星前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）進攻失常，全場僅15投5中拿下12分，不過還是靠著團隊發揮守下主場勝利。

七六人方面得分集中在恩比德（Joel Embiid）以及「大鬍子」哈登（James Harden）上，兩人分別得到了28分、26分，哈登另有11次助攻，球隊在第四節落後9分時，一度打出8：0攻勢，不過最終反撲未果輸掉比賽。

本場比賽發生了肘擊意外插曲，第二節末綠衫軍雙槍爭搶籃板，J.布朗不幸被塔圖姆手肘打到臉部退場，並且未能再回到球場上。

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