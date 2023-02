NBA》3主力缺陣+布朗被肘擊傷退 綠衫軍依然擊退七六人

塔圖姆(左)與老將葛瑞芬(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今日主場迎戰七六人,在少了史馬特(Marcus Smart)、R.威廉斯(Robert Williams III)、哈佛德(Al Horford)3位主力的情況下,雙槍之一的J.布朗(Jaylen Brown)又在比賽中意外被肘擊傷退,不過全隊得分多點開花,總計6人得分上雙,最終仍以106:99擊退七六人。

塞爾提克今日上場9名球員,其中6人得分到達兩位數,僅派理查德(Payton Pritchard)沒有分數進帳,D.懷特(Derrick White)與布洛格登(Malcolm Brogdon)雙雙拿下全隊最高的19分,老灌籃王葛瑞芬(Blake Griffin)先發上陣打了18分鐘,也有15分進帳,儘管明星前鋒塔圖姆(Jayson Tatum)進攻失常,全場僅15投5中拿下12分,不過還是靠著團隊發揮守下主場勝利。

七六人方面得分集中在恩比德(Joel Embiid)以及「大鬍子」哈登(James Harden)上,兩人分別得到了28分、26分,哈登另有11次助攻,球隊在第四節落後9分時,一度打出8:0攻勢,不過最終反撲未果輸掉比賽。

本場比賽發生了肘擊意外插曲,第二節末綠衫軍雙槍爭搶籃板,J.布朗不幸被塔圖姆手肘打到臉部退場,並且未能再回到球場上。

Jaylen Brown and Jayson Tatum collide towards the end of the half and JB heads to the locker room #PHIvsBOS pic.twitter.com/Kf1Yn0Z7pO