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NBA》0.1秒的關鍵犯規！ 國王福克斯靠罰球「絕殺」火箭

2023/02/09 12:26

國王福克斯（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在客場面對火箭，比賽來到第四節剩下最後0.1秒，國王福克斯（De'Aaron Fox）接到球後在三分外線出手，卻要到犯規，讓落後1分的國王靠著3罰全進，最後國王以130比128逆轉擊敗火箭。

第四節剩下2分44秒，兩隊戰成121平，國王明星大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）上籃得分助隊超前，但火箭新星J.格林（Jalen Green）這時連拿7分反超比數，幫助火箭在末節剩下1分17秒時領先5分。國王靠福克斯連得4分追至1分差。

剩下最後2.1秒，火箭土耳其籍中鋒森根（Alperen Sengun）發邊線球，卻被國王孟克（Malik Monk）抄截，讓國王擁有最後一擊的機會。國王部屬最後攻勢，福克斯在三分外線接到球後出手，火箭34歲老將高登（Eric Gordon）上前防守被判犯規，讓福克斯在剩下0.1秒穩穩罰進3罰，最後國王氣走火箭。

國王福克斯。（法新社）

國王全隊6人得分上雙，以福克斯31分、11助攻最佳。沙波尼斯22分9籃板；火箭全隊有5人得分上雙，以J.格林41分最佳，森根18分11籃板。

火箭教頭S.西拉斯（Stephen Silas）賽後坦言，「這非常、非常失望...我們應該要贏球的。」對於高登在最後一個PLAY被判犯規一事，S.西拉斯則是避談，「請別問我任何有關我會被罰錢的問題。」

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