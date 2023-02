NBA》0.1秒的關鍵犯規！ 國王福克斯靠罰球「絕殺」火箭

國王福克斯(中)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕國王今天在客場面對火箭,比賽來到第四節剩下最後0.1秒,國王福克斯(De'Aaron Fox)接到球後在三分外線出手,卻要到犯規,讓落後1分的國王靠著3罰全進,最後國王以130比128逆轉擊敗火箭。

第四節剩下2分44秒,兩隊戰成121平,國王明星大前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)上籃得分助隊超前,但火箭新星J.格林(Jalen Green)這時連拿7分反超比數,幫助火箭在末節剩下1分17秒時領先5分。國王靠福克斯連得4分追至1分差。

剩下最後2.1秒,火箭土耳其籍中鋒森根(Alperen Sengun)發邊線球,卻被國王孟克(Malik Monk)抄截,讓國王擁有最後一擊的機會。國王部屬最後攻勢,福克斯在三分外線接到球後出手,火箭34歲老將高登(Eric Gordon)上前防守被判犯規,讓福克斯在剩下0.1秒穩穩罰進3罰,最後國王氣走火箭。

國王福克斯。(法新社)

國王全隊6人得分上雙,以福克斯31分、11助攻最佳。沙波尼斯22分9籃板;火箭全隊有5人得分上雙,以J.格林41分最佳,森根18分11籃板。

火箭教頭S.西拉斯(Stephen Silas)賽後坦言,「這非常、非常失望...我們應該要贏球的。」對於高登在最後一個PLAY被判犯規一事,S.西拉斯則是避談,「請別問我任何有關我會被罰錢的問題。」

De'Aaron Fox fouled on a potential game-winning 3PA…Kings win it at the line.



pic.twitter.com/ZjsLHbRUYt