NBA》總管安吉神操盤 爵士6年手握15張首輪籤

在安吉操盤下，爵士未來6年囤積了15張首輪籤。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕爵士稍早與湖人、灰狼達成重磅三方交易，從湖人手中拿到合約年的魏斯布魯克（Russell Westbrook），同時還有受到輕度保護的首輪籤，在總管安吉（Danny Ainge）的操作下，讓爵士隊總計到2029年間，包含受保護的手上握有15張首輪籤，安吉把過去在塞爾提克「囤積選秀」的建隊哲學，現在搬到了猶他爵士身上。

根據《NCB Sports》報導，爵士隊到2029年共有15張首輪籤，包含2023年3張、2025年3張、2026年1張、2027年4張、2028年1張、2029年3張，其中僅有2027年從湖人手上交易的首輪籤，有1至4順位的保護，報導也指出，在安吉的操作下，為球隊空出了6000萬美元的潛在薪資空間。

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過去安吉在塞爾提克擔任總管期間，就以囤積選秀籤以及冷血交易聞名，雖然在2021年離隊，不過選到了綠衫軍現在兩位核心塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown），本季目前塞爾提克也以超過7成勝率暫居聯盟龍頭。

安吉於2021年底接手爵士隊總管，把綠衫軍那套囤積選秀策略搬到猶他，並且先後後走兩大明星戈貝爾（Rudy Gobert）以及米契爾（Donovan Mitchell），令人驚奇的是爵士仍然維持的一定的戰績，在圍繞馬卡南（Lauri Markkanen）、凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）等年輕球員建隊下，至今仍有27勝29負，接近5成勝率在西部排名第10，本季仍有機會一爭附加賽、甚至是季後賽名額。

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