NBA》不想慶祝詹皇破紀錄？ 一眉哥獨坐板凳面無表情 讓球評開轟

詹姆斯、A.戴維斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星詹姆斯(LeBron James)的生涯總得分來到3萬8390分,在昨天成為NBA史上得分王。但湖人球星A.戴維斯(Anthony Davis)在詹姆斯即將破紀錄前,選擇坐在椅子上休息,沒有一同慶祝詹姆斯樹立後人難以跨越的一刻,讓前NBA球星、現任ESPN球評羅斯(Jalen Rose)批評A.戴維斯是「心胸狹窄的人」。

詹姆斯昨在第三節剩10.9秒時,以後仰跳投進帳2分,讓他正式成為NBA史上得分王,不過湖人最後以130比133不敵雷霆。

湖人A.戴維斯(中)。(資料照,法新社)

羅斯在節目中表示,「他們輸球是一回事,A.戴維斯,這是一場大比賽,他打得不好,他是職業球員,當然想要贏球,他們最後輸球。當籃球史上最偉大的紀錄被打破時,你不可能坐下來,只是當個比賽的粉絲。」

「更深入地說,你的其中一名隊友是詹姆斯,他和你一起穿著同個球衣贏得總冠軍,這顯然很小心眼的,表現得你很討厭,這會讓人覺得你在忌妒這一刻。」羅斯說道。

A.戴維斯在這場比賽拿到13分、8籃板,比起賽季平均的26.7分、11.9籃板,有著不小的落差。他賽後表示,「贏球,這很單純。他們投進很多困難的球,我們必須贏得比賽,這非常單純。」

