NBA》不想慶祝詹皇破紀錄？ 一眉哥獨坐板凳面無表情 讓球評開轟

詹姆斯、A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星詹姆斯（LeBron James）的生涯總得分來到3萬8390分，在昨天成為NBA史上得分王。但湖人球星A.戴維斯（Anthony Davis）在詹姆斯即將破紀錄前，選擇坐在椅子上休息，沒有一同慶祝詹姆斯樹立後人難以跨越的一刻，讓前NBA球星、現任ESPN球評羅斯（Jalen Rose）批評A.戴維斯是「心胸狹窄的人」。

詹姆斯昨在第三節剩10.9秒時，以後仰跳投進帳2分，讓他正式成為NBA史上得分王，不過湖人最後以130比133不敵雷霆。

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湖人A.戴維斯（中）。（資料照，法新社）

羅斯在節目中表示，「他們輸球是一回事，A.戴維斯，這是一場大比賽，他打得不好，他是職業球員，當然想要贏球，他們最後輸球。當籃球史上最偉大的紀錄被打破時，你不可能坐下來，只是當個比賽的粉絲。」

「更深入地說，你的其中一名隊友是詹姆斯，他和你一起穿著同個球衣贏得總冠軍，這顯然很小心眼的，表現得你很討厭，這會讓人覺得你在忌妒這一刻。」羅斯說道。

A.戴維斯在這場比賽拿到13分、8籃板，比起賽季平均的26.7分、11.9籃板，有著不小的落差。他賽後表示，「贏球，這很單純。他們投進很多困難的球，我們必須贏得比賽，這非常單純。」

Anthony Davis gives ZERO fucks about Lebron and his record pic.twitter.com/eIwvOGdf8q — Chief （@BarstoolChief） February 8, 2023

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