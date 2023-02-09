NBA》厄文轉隊首戰繳24分 率沒有東契奇的獨行俠擊沉快艇

剛轉戰獨行俠的厄文（右），今天得到24分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從籃網被交易到獨行俠的球星厄文（Kyrie Irving），今天在轉隊首戰於客場面對快艇，厄文得到24分，在他的穿針引線下，獨行俠全隊5人得分上雙，獨行俠最後在少了東契奇（Luka Doncic）的情況下，以110比104擊敗快艇，獨行俠收下近5戰第4勝。

獨行俠首節打出一波13比0攻勢，厄文一人獨得8分、包含投進兩顆三分。獨行俠第一節就打出41比25的比數，單節團隊命中率高達60％，其中布拉克（Reggie Bullock）單節砍進5顆三分進帳15分。但獨行俠第二節火力降溫，半場打完獨行俠以60比52領先。

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易籃後，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在第三節連拿11分，率隊打出一波20比10攻勢，一度追到1分差，三節完獨行俠仍以81比78領先。第四節獨行俠平森（Theo Pinson）開節連拿9分，幫助球隊拉開至10分差，雖然快艇一度追到5分差，但無法再拉進比分，獨行俠最後收下勝利。

剛轉戰獨行俠的厄文（右），今天得到24分。（今日美國）

獨行俠以厄文24分、5助攻最佳，小哈德威（Tim Hardaway Jr）19分，布拉克18分，J.格林（Josh Green）14分，D.鮑威爾（Dwight Powell）10分。獨行俠團隊命中率高達52.6％，優於快艇的44.2％。

快艇以N.鮑威爾（Norman Powell）替補拿24分最佳，曼恩（Terance Mann）21分，P.喬治（Paul George）21分，雷納德18分，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）9分10籃板。

剛轉戰獨行俠的厄文（右），今天得到24分。（法新社）

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