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體育 籃球 NBA

NBA》K湯2戰73分「0罰」創史上最狂紀錄！ 勇士惜敗拓荒者

2023/02/09 13:52

K.湯普森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天作客波特蘭，儘管K.湯普森（Klay Thompson）上演NBA史上首見的稀有紀錄，但勇士仍不敵拓荒者以122：125吞敗，里拉德（Damian Lillard）今天繳出33分10籃板12助攻「大三元」。

勇士在上半場雙槍手感火燙，前一戰狂砍12顆三分球轟下42分的K.湯普森，上半場就砍下20分含12投6中的三分球，波爾也進帳15分外帶一個半場壓哨三分球，再加上威金斯（Andrew Wiggins）13分進帳，半場打完勇士領先拓荒者4分。

第三節K.湯外線3投盡墨但仍奪得8分，波爾三分球4投3中砍下9分，不過拓荒者在里拉德單節11分與葛蘭特（Jerami Grant）9分帶領下將比數追成95平。決勝節勇士靠著波爾單人砍14分獨挑大樑，拓荒者多點開花，在剩下35.7秒時取得7分領先，儘管勇士迪文森佐（Donte Divincenzo）在剩下33.8秒時投進三分將比數追到剩下4分差，接著還抄截成功，可惜後續迪文森佐未能再度投進外線追分，最終勇士就以3分差落敗，終止近期2連勝。

里拉德雖命中率不佳，但仍有33分10籃板12助攻大三元演出。（美聯社）

上場比賽狂砍42分的K.湯普森今天手感未若上戰火燙，但依舊砍進7顆三分球，全場投進31分。根據《ESPN》數據指出，K.湯普森2場比賽下來共轟進73分，且完全沒有站上罰球線，這是NBA史上最高紀錄。

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