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拳擊》金腰帶拳擊摩洛哥站 林郁婷4強敗北吳詩儀爭金

2023/02/09 13:24

拳擊女將林郁婷。（資料照，運促會提供）

〔中央社〕國際拳擊總會主辦的金腰帶系列摩洛哥站，「台灣女拳王」林郁婷在4強意外0比5敗給哈薩克的伊布拉吉穆瓦；至於吳詩儀則以4比1擊敗塞爾維亞好手珊德瑞拉闖進金牌戰。

林郁婷在去年的女子拳擊世錦賽57公斤級4強，輕鬆解決伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），沒想到台灣時間今天雙方再度交手，林郁婷3回合都處於下風，最終裁判就以0比5判定林郁婷落敗，其中的一名裁判，甚至還給出3回合累積總分24比29的懸殊比分，顯見林郁婷的攻勢確實不如對手。

拳擊賽事依規定共有5名裁判給分，每回合會依照選手的進攻積極度、有效擊中次數，給予雙方選手1至10分的分數，通常在高等級的國際賽事，裁判都至少會給7至10之間，最終3回合分數加總，判定哪名選手獲得勝利。

同樣是東京奧運台灣女拳4金釵之一的吳詩儀，今天在女子60公斤級4強，面對塞爾維亞的珊德瑞拉（Natalia Shadrina），對手是2019年女子拳擊世錦賽8強好手，雙方3回合都呈現激戰的狀態。

最終5名裁判，有4人累積都給了吳詩儀29比28的些微領先分數，剩餘的1名給了對手29比28，讓吳詩儀最終以4比1獲勝，順利闖進金牌戰，對手將是俄羅斯的葛盧貝娃（Nadezhda Golubeva）。

葛盧貝娃在4強賽以懸殊比數的5比0擊敗對手，對吳詩儀來說將是一大挑戰。

這場金腰帶系列摩洛哥站，台灣有吳詩儀、陳念琴闖進決賽爭金，當地時間9日大會休兵一天，預計台灣時間11日起進行各組的決賽。

吳詩儀（右）。（資料照，記者塗建榮攝）

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