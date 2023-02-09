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足球》皇馬擦亮「世俱盃之王」招牌 週末問鼎隊史第5冠

2023/02/09 15:01

「銀河艦隊」皇馬贏得世俱盃四強賽後，週末將尋求賽史最多的第5座冠軍獎盃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俱樂部世界盃（簡稱世俱盃）賽史最多冠的皇馬，台灣時間今晨於世俱盃四強出戰埃及聯賽榜首阿赫利。「銀河艦隊」靠著巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）上半場先馳得點，以及隊友們於下半場傷停補時錦上添花，最終便以4：1輕取阿赫利。皇馬週末將與沙烏地阿拉伯強權希拉爾爭冠，力拚隊史第5座世俱盃冠軍。

皇馬當家前鋒本澤馬（Karim Benzema）及主戰門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）本場比賽都高掛免戰牌，加上阿赫利祭出嚴密防守，使得「銀河艦隊」遲遲未能破門。不過維尼修斯於上半場終了前的第42分鐘，逮到阿赫利中場回傳球失誤，單刀挑射助隊首開紀錄。

下半場開賽不久，皇馬陣中另一巴西前鋒羅德里戈 （Rodrygo）射門被對手門將撲出，但跟進的烏拉圭隊友瓦德維德（Federico Valverde）衝上前補射破門，再為「銀河艦隊」增添保險分。

皇馬前鋒維尼修斯為球隊首開紀錄。（路透）

不過皇馬隨後於第65分鐘時讓阿赫利透過12碼球扳回一城，且自家隊長莫德里奇（Luka Modric）於第87分鐘罰丟一記12碼球，使得比賽增添一些懸念。最終皇馬於傷停補時再進兩球，才以3球之差力克對手

談到比賽過程幾度可能被阿赫利追平比數，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽後表示：「當大家認為2：0就能贏下比賽，那真是大錯特錯。我們一度失去自己的節奏、錯失主導權，因此我們必須修正這些錯誤，並全程專注應戰。」

皇馬將於台灣時間週日凌晨出戰希拉爾，前者將追求2018年來首冠，同時也試圖堆高賽史最多冠紀錄；後者則將尋求隊史的世俱盃首冠。至於四強落敗的阿赫利，連續3屆賽事都只能爭季軍。

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