NBA》杜蘭特改披太陽戰袍震撼聯盟 厄文開心他離開籃網

厄文（左）、杜蘭特（右）。（資料照，美聯社

〔體育中心／綜合報導〕籃網稍早把球星杜蘭特（Kevin Durant）交易至太陽，震撼聯盟。而過日前被交易至獨行俠的厄文（Kyrie Irving）今天對此表示，很開心看到杜蘭特離開籃網。

籃網今用杜蘭特和華倫（TJ Warren），向太陽換得布里吉斯（Mikal Bridges）與C.強森（Cameron Johnson），克勞德（Jae Crowder）、以及4張首輪籤。此筆交易案讓太陽戰力升級，有望衝擊總冠軍。

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籃網先是在2019年挖來杜蘭特和厄文，2021年再找來哈登（James Harden），組成三巨頭。未料三巨頭合體時間少之又少，加上厄文因拒打疫苗無法在主場出賽，因此哈登在去年2月被交易至七六人。如今厄文、杜蘭特在近日先後被交易，讓籃網三巨頭完全解體。

厄文。（今日美國）

厄文今天得到24分，幫助獨行俠以110比104擊敗快艇。對於杜蘭特被交易一事，厄文並不感到驚訝，「我為他的幸福祈禱...在這一年裡，我們有很多關於自己未來是什麼樣子的對話，我們之間仍然存在一定程度的不確定性，但我們只關心看到彼此都在可以茁壯成長的地方...我很高興他離開那裡（指布魯克林）。」

厄文也說，「我不確定自己是否還想長期待在布魯克林，因為幕後發生一些事情。」

Kyrie Irving reacts to the Kevin Durant trade news: “I’m praying for his happiness.”



He’s looking forward to seeing KD more often now that they’re back in the same conference.



Mavs play the Suns in Dallas on March 5. pic.twitter.com/kPRtbSPicv — Callie Caplan （@CallieCaplan） February 9, 2023

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