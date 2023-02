NBA》杜蘭特改披太陽戰袍震撼聯盟 厄文開心他離開籃網

厄文(左)、杜蘭特(右)。(資料照,美聯社

〔體育中心/綜合報導〕籃網稍早把球星杜蘭特(Kevin Durant)交易至太陽,震撼聯盟。而過日前被交易至獨行俠的厄文(Kyrie Irving)今天對此表示,很開心看到杜蘭特離開籃網。

籃網今用杜蘭特和華倫(TJ Warren),向太陽換得布里吉斯(Mikal Bridges)與C.強森(Cameron Johnson),克勞德(Jae Crowder)、以及4張首輪籤。此筆交易案讓太陽戰力升級,有望衝擊總冠軍。

籃網先是在2019年挖來杜蘭特和厄文,2021年再找來哈登(James Harden),組成三巨頭。未料三巨頭合體時間少之又少,加上厄文因拒打疫苗無法在主場出賽,因此哈登在去年2月被交易至七六人。如今厄文、杜蘭特在近日先後被交易,讓籃網三巨頭完全解體。

厄文。(今日美國)

厄文今天得到24分,幫助獨行俠以110比104擊敗快艇。對於杜蘭特被交易一事,厄文並不感到驚訝,「我為他的幸福祈禱...在這一年裡,我們有很多關於自己未來是什麼樣子的對話,我們之間仍然存在一定程度的不確定性,但我們只關心看到彼此都在可以茁壯成長的地方...我很高興他離開那裡(指布魯克林)。」

厄文也說,「我不確定自己是否還想長期待在布魯克林,因為幕後發生一些事情。」

Kyrie Irving reacts to the Kevin Durant trade news: “I’m praying for his happiness.”



He’s looking forward to seeing KD more often now that they’re back in the same conference.



Mavs play the Suns in Dallas on March 5. pic.twitter.com/kPRtbSPicv