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籃球》人潮聚集場所「建議」戴口罩 三大聯盟比照辦理

2023/02/09 15:18

國內3大籃球聯盟，包括PLG、T1、SBL都宣布，會依照政府最新規定，繼續「建議」入場球迷戴上口罩。（資料照，記者田裕華攝）

〔中央社〕中央疫情指揮中心今天宣布自20日放寬室內戴口罩的規定。不過國內3大籃球聯盟，包括PLG、T1、SBL都宣布，會依照政府最新規定，繼續「建議」入場球迷戴上口罩。

根據中央疫情指揮中心規定，「特殊情境建議要戴口罩」，其中一項就是「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合」。

對於國內2大職業籃球聯盟，P. LEAGUE+聯盟和T1職業籃球聯盟來說，每場都是動輒數千人進場，且座位之間幾乎沒有適當距離，因此2大聯盟也都坦言，還是會繼續「建議」球迷在飲食之外的時間都戴上口罩。

T1聯盟秘書長張樹人說，6支球隊早已開放場館飲食，過去就是吃完東西後必須要戴上口罩，現在雖然放寬室內口罩令，但政府是用建議的字眼，所以會遵照辦理，在場內還是會利用DJ廣播建議球迷除了飲食之外的時間都戴上口罩。

PLG則透露，球場裡頭應該就是屬於人潮聚集的場所，遵照政府指示，建議民眾繼續戴著口罩，只是不知是否具有強制性，可能還需要再進一步去了解一下。不過現在台灣民眾自我保護的意識還是很強，基本上應該都還是會戴著口罩。

SBL超級籃球聯賽則是完全依照中央疫情指揮中心，就是會對進場觀眾或者在比賽中透過廣播建議民眾把口罩戴好。

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