MLB》二刀流包辦MVP和塞揚獎？ 美媒點名大谷翔平是棒球界GOAT

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平連續兩個賽季繳超狂「二刀流」表現,屢屢締造百年紀錄,與「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)齊名。《MLB Network》節目近日討論誰是棒球界的「GOAT」(Greatest of All Time),主持人阿姆辛格(Greg Amsinger)認為大谷翔平是有史以來最偉大的球員。

《MLB Network》節目近日討論誰是棒球界的「GOAT」,邀請大聯盟前球員潘尼亞(Carlos Pena)和達林(Ron Darling)一起討論,兩人都認為名人堂傳奇球星梅斯(Willie Mays)值得這樣的肯定,他的職業生涯21年共累積660轟和3293支安打,標準化攻擊指數(OPS+) 是高水準的155,生涯WAR值(勝利貢獻值)高達156.1,在歷史排行中排名第5,僅次於貝比魯斯、強森(Walter Johnson)、塞揚(Cy Young)和邦茲(Barry Bonds)。

不過,節目主持人阿姆辛格卻不這麼想,直接說道,自己很尊敬梅斯,他什麼都能做到,唯獨投球。他認為有史以來最偉大的球員是大谷翔平,並預測這名日籍二刀流球星今年可以贏得MVP和塞揚獎,「他是我們見過最有天賦的棒球員,是不可思議的存在,能投出101英哩的火球,而且三振率高到嚇人,還能敲出全壘打,腳程又超快,這是我們見過最棒的棒球員。」

對此,潘尼亞回應到,每個人都用不同的標準來看待這件事,大家的想法沒有不對,這就是這些討論後來都沒有結果的原因。

