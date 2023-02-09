MLB》二刀流包辦MVP和塞揚獎？ 美媒點名大谷翔平是棒球界GOAT

大谷翔平。（資料照，本報合成圖）



〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平連續兩個賽季繳超狂「二刀流」表現，屢屢締造百年紀錄，與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）齊名。《MLB Network》節目近日討論誰是棒球界的「GOAT」（Greatest of All Time），主持人阿姆辛格（Greg Amsinger）認為大谷翔平是有史以來最偉大的球員。

《MLB Network》節目近日討論誰是棒球界的「GOAT」，邀請大聯盟前球員潘尼亞（Carlos Pena）和達林（Ron Darling）一起討論，兩人都認為名人堂傳奇球星梅斯（Willie Mays）值得這樣的肯定，他的職業生涯21年共累積660轟和3293支安打，標準化攻擊指數（OPS+） 是高水準的155，生涯WAR值（勝利貢獻值）高達156.1，在歷史排行中排名第5，僅次於貝比魯斯、強森（Walter Johnson）、塞揚（Cy Young）和邦茲（Barry Bonds）。

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不過，節目主持人阿姆辛格卻不這麼想，直接說道，自己很尊敬梅斯，他什麼都能做到，唯獨投球。他認為有史以來最偉大的球員是大谷翔平，並預測這名日籍二刀流球星今年可以贏得MVP和塞揚獎，「他是我們見過最有天賦的棒球員，是不可思議的存在，能投出101英哩的火球，而且三振率高到嚇人，還能敲出全壘打，腳程又超快，這是我們見過最棒的棒球員。」

對此，潘尼亞回應到，每個人都用不同的標準來看待這件事，大家的想法沒有不對，這就是這些討論後來都沒有結果的原因。

So...who is the GOAT of baseball?



The #MLBTonight panel each picked their pic.twitter.com/cpMQDty95R — MLB Network （@MLBNetwork） February 7, 2023

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