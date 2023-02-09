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網球》對手賽前傷退不戰而勝 詹皓晴挺進阿布達比女雙4強

2023/02/09 15:51

詹皓晴（右起）、青山修子晉級阿布達比女雙4強。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕甫於泰國華欣女雙封后的詹皓晴，馬不停蹄轉戰阿布達比女網賽，改與日本老搭檔青山修子重新合拍，兩人初登場爆冷直落2扳倒美澳第3種子勁敵後，原定8強對手也因受傷賽前退出，讓「台日聯軍」兵不血刃，直接晉級4強。

這項WTA500等級的中東職業賽事，上季合作經驗豐富的詹皓晴與青山修子，再度組軍找回合作默契，初登場歷經「互破大戰」，7：6（7：4）、7：5力退實力堅強的馬丁妮茲（Nicole Melichar-Martinez ）／佩雷絲（Ellen Perez ）後，「台日聯軍」今日原本對決瑞士班西琪（Belinda Bencic）／ 比利時梅騰絲（Elise Mertens） ，同樣有番硬仗，不過梅騰絲因為左大腿傷勢放棄出賽，也讓小詹組合不戰而勝，再闖一關收下準決賽門票。

詹皓晴／青山修子今休兵練球，坐等頭號種子美國克勞琪克（Desirae Krawczyk）／墨西哥奧爾莫絲（Giuliana Olmos）對決匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）的勝方出爐。

　

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